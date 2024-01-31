4 مزايا للاستثمار في صندوق الذهب.. أبرزها توفير تكلفة المصنعية

ذكرت الحكومة أن صناديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب تأتي في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات، ليؤكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنَّه في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، وذلك بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.

صندوق الاستثمار في الذهب يسهم بربط السوق المصرية بالأسواق العالمية

ولفتت الحكومة خلال استعراض تقرير حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب إلى أنَّ صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.

وترصد «الوطن» في اطار دورها الخدمي تفاصيل صندوق الاستثمار فى الذهب وفقا لما اوضحته الحكومة كالتالي:

- الاكتتاب في أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب بمصر بدأ في مايو الماضي يحمل اسم (az-Gold).

- عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة بنشرة الاكتئاب.

- يدير الصندوق إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه في الاكتتاب الأولي.

- إنشاء صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، والتي يجرى إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع.

- صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر/ مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX.

- تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب يسهم في دعم توجهات الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.

- يعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.

- يمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود.

مزايا صندوق الاستثمار في الذهب

- إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى .

- ضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التي يحصل عليها التجار.

- توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر الذي يضمن الحفاظ على ممتلكات المستثمرين في الذهب من السرقة أو التلف.

كيفية شراء الوثائق

- يجرى التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وتم إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.