طه دسوقي يتورط في الحلقة السابعة من مسلسل «حالة خاصة».. ما القصة؟

عرضت منصة «watch it» الحلقة السابعة من مسلسل «حالة خاصة»، والتي شهدت تطورا كبيرا في الأحداث، إذ بدأت بتورط بطل العمل «نديم» والذي يجسده الفنان طه الدسوقي في الزواج من زميلته فى مكتب المحاماة «رام الله» والتي تجسدها الفنانة هاجر السراج، بعد وقوعها في مشكلة بسبب إقامتها، والتي جعلتها تضطر للزواج من مصري، ولكن الصدفة جمعتها مع «نديم» والذي زارها أثناء تواجد المأذون لديها وتأخر ياسر والذي يجسده الفنان أحمد طارق، وعدم التزامه بالاتفاق معها.

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل حالة خاصة

وانتقلت هاجر السراج «رام الله» للعيش مع «نديم»، وشكرته على مساعدتها والوقوف بجانبها، وإنقاذها بعد تخلي ياسر عنها، وواصل نديم إدارته لمكتب المحاماة والذي تملكه أماني النجار وتجسده الفنانة غادة عادل، بعد حصولها على إجازة.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقي، حول مرض التوحد، والحالة النفسية التي يعيشها أصحابه، من خلال بطل العمل نديم والذي يعمل فى مكتب محاماة، ويتضمن المسلسل 10 حلقات.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة غادة عادل، طه دسوقي، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، نبيل علي ماهر، وآخرين من تأليف مهاب طارق واخراج عبدالعزيز النجار.