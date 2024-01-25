مسلسل «حالة خاصة» الحلقة الثامنة.. غادة عادل تستعين بـ طه دسوقي لمساعدة ابنها

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «حالة خاصة» والذي يعرض على منصة «watch it»، العديد من الأحداث المثيرة.

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل «حالة خاصة»

بدأت أحداث الحلقة بذهاب «رام الله» والتي تجسدها الفنانة هاجر السراج، لتخبر ياسر والذي يجسده الفنان أحمد طارق، بأنه قد تزوجت من نديم والذي يجسده طه دسوقي، وأنه أنقذها في حل مشكلة اقامتها بمصر.

وعادت أماني النجار إلى مكتبها بعد إجازتها، خاصة بعد تسريب ملفات من مكتبها، وتستعين بمساعدتها «عبير» والتي تجسدها وئام مجدي، ولجأت بعدها «أماني» إلى «نديم» والذي يجسده طه دسوقي، من أجل مساعدتها في كيفية التعامل مع ابنها، والذي يعاني من مرض التوحد أيضًا.

أبطال وأحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقي حول شخصية «نديم» والذي يجسد دور محامي ويعمل فى مكتب محاماة مع غاة عادل، ويعاني من مرض التوحد لكنه يحاول التغلب عليه والتعايش فى العمل واثبات قدراته ومهاراته، خاصة أنه يتمتع بقدر عال من الذكاء.

المسلسل من بطولة غادة عادل، طه دسوقي، نبيل علي ماهر، حسن أبو الروس، هاجر السراج، وئام مجدي، نبيل علي ماهر، وآخرين من تأليف مهاب طارق واخراج عبدالعزيز النجار.