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طه دسوقي يوجه رسالة إلى جمهوره قبل عرض آخر حلقتين من مسلسل حالة خاصة

كتب:

بسمة شطا
07:36 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
طه دسوقي

طه دسوقي

حرص الفنان طه دسوقي على توجيه رسالة إلى جمهوره قبل عرض آخر حلقتين من مسلسل حالة خاصة، الذي يعرض عبر منصة watch it وذلك عبر حسابه على «إنستجرام».

رسالة طه دسوقي إلى جمهوره بسبب حالة خاصة 

كتب الفنان طه دسوقي: «قبل عرض آخر حلقتين من المسلسل حابب أشكركم تاني على كل كلمة حلوة اتقالت لي، يمكن دي أكتر حاجة بتحسس الواحد بقيمة شغله».

وتابع طه دسوقي: «يارب أفضل عند حسن الظن، وأد توقعاتكم، وشكرا للفنانين الجمال اللي عملوا اللوحات دي».

يذكر أن مسلسل حالة خاصة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم طه دسوقي وغادة عادل وحسن أبوالروس وهاجر السراج، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وتعرض آخر حلقتين غدا..

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