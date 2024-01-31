فريق من «تربية عين شمس» يزور معرض الكتاب

زار وفد من طلاب جامعة عين شمس، معرض الكتاب في دورته الـ55، وذلك في إطار الدور الريادي لجامعة عين شمس في دعم منصات العلم وتعزيز الثقافة والمعرفة في المجتمع، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

دعم القطاعات الثقافية في المجتمع

ويأتي تشجيع الجامعة على حضور معرض الكتاب كخطوة نحو تعزيز التواصل الثقافي ودعم القطاعات الثقافية في المجتمع، وبتشجيع من إدارة كلية التربية من خلال الدكتورة صفاء شحاتة القائم بأعمال عميد الكلية.

وزار فريق من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية برئاسة الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور العديد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 للعام 2024، وذلك يوم الأحد الماضي.

نصنع المعرفة نصون الكلمة

يذكر أن معرض الكتاب في دورته لهذا العام جاء تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، بمشاركة 1200 ناشر من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وجرى اختيار عالم المصريات الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، ويعقوب الشاروني، شخصية معرض الطفل.

وفي إطار جهود تعزيز التواصل المجتمعي، قام فريق قطاع خدمة المجتمع بكلية التربية بزيارة متعددة للأماكن المختلفة بمعرض الكتاب الدولي الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية.