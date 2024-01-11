رئيس جامعة عين شمس يستقبل سفير كوريا الجنوبية: لدينا 10 آلاف وافد من 80 دولة

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية لدى مصر والوفد المرافق له، إذ تحدث عن الجامعة ونشأتها وعدد طلابها، مضيفًا أنَّ الجامعة تحتضن 10 آلاف طالب وافد من 80 دولة مختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلوى رشاد عميد كلية الألسن، والدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتور شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، والدكتور سارة ماجد المدرس بالقسم.

سفير كوريا الجنوبية يعرب عن سعادته بزيارة جامعة عين شمس

وأعرب السفير الكوري، عن سعادته بزيارة جامعة عين شمس، لما لها من سمعة ومكانة كبيرة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين مصر وكوريا الجنوبية.

واستعرضت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن نشأة كلية الالسن والتي تعتبر من اقدم كليات الجامعة وكذلك أقسامها المتعددة والتي تدريس مختلف اللغات وخاصة القسم الكوري، والذي يعد من أعرق الأقسام في مصر والشرق الأوسط لتدريس اللغة الكورية وثقافتها، مشيدة بالتعاون والدعم من الجانب الكوري على مستوى المراجع والمدرسين الكوريين بالقسم.

عرض فيلم توضيحي عن تطوير المكتبة المركزية

كما شاهد الحضور فيلما توضيحيا عن تطوير المكتبة المركزية، كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون مع الجانب الكوري في تخصصات الهندسة والحاسبات، ودعا رئيس جامعة عين شمس سفير كوريا الجنوبية لحضور فعاليات مهرجان أيام الشعوب، وزار السفير الكوري متحف الزعفران.