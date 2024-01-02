وفد من جامعة عين شمس يزور المستشفى علاج سرطان الأطفال الجديد

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآثار، زيارة لمستشفى الأطفال الجديد لجامعة عين شمس لعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض الدم والأورام من مختلف محافظات مصر وأيضاً من بعض الدول العربية والأفريقية والغسيل الكلوي، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة.

جامعة عين شمس

وفقا لبيان صادر عن جامعة عين شمس، تهدف الزيارة إلى رفع الروح المعنوية للأطفال في المستشفى والتخفيف من معاناتهم، وتقديم الهدايا والألعاب لهم، بجانب تقديم كامل الدعم لهم حتى يتماثلون إلى الشفاء، وتم التعرّف على الخدمات الطبية المتطورة بالمستشفى، وأشاد الحضور بالرعاية الطبية فائقة الجودة بها.