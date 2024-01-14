الفريق البريطاني المتخصص في جراحات الشريان الأورطي يصل جامعة عين شمس

استقبل اليوم الأحد، مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس، الفريق الطبي البريطاني المتخصص في جراحات الشريان الأورطي، وذلك برعاية دكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، وعلي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وجرى عقد الاجتماع الأول عقب وصول الفريق الطبي البريطاني من مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد بقيادة الدكتور أولريش روزندال، استشاري جراحة القلب والرئيس السريري لوحدة الشريان الأورطي بمستشفى رويال برومبتون، وحضر لقاء الاستقبال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور محمد الغنام مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية.

رئيس جامعة عين شمس يعرب عن سعادته

وأوضح الدكتور محمود المتيني في كلمته خلال الاجتماع أنه سعيد للغاية لنجاح ذلك البروتوكول إذ أنه يتابع عن كثب مجريات تنفيذه بفخر واعتزاز، مؤكداً أن ذلك التعاون يزيد من اكتساب الخبرات لدى الجانبين، وأكمل بتوجيه الشكر لكافة العاملين على إنجاح البروتوكول متمنياً أن يستمر لفترات أطول حتى وبعد انتهاء مدة البروتوكول.

كما تضمن الاجتماع استعراض للحالات التى تمت مناظرتها خلال الشهر السابق بالعيادة التحضيرية للشريان الأورطى بالعيادات الخارجية للمستشفى، وتمت مناقشتها مع الفريق الطبي البريطاني خلال الاجتماع الاستقبالي وذلك استعدادا لإجراء تلك العمليات، حيث من المقرر أن تشمل الزيارة إجراء عدد من العمليات الجراحية للشريان الأورطي والقساطر، وذلك بالتعاون بين كل من الفريق الطبي المصري والفريق البريطاني الزائر من مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد.

بداية العمليات نهاية الأسبوع

من المقرر أن تستمر فترة الزيارة لإجراء تلك العمليات حتى نهاية السبوع الجاري، وذلك على هامش بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالميا في مجال أمراض القلب بلندن.

حضر لقاء الاستقبال الدكتور أشرف السباعي رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد الكرداني رئيس قسم جراحة القلب الأسبق، والدكتورمحمد زكي، أستاذ مساعد بقسم جراحة الأوعية الدموية ومساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أيمن عبد الفتاح رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور مصطفى جمال نائب مدير المستشفى، والدكتور سامح سمير أستاذ القلب الباطني، والدكتورأحمد السيد أستاذ القلب الباطني، والدكتور مصطفى جمال أستاذ مساعد جراحة القلب ونائب مدير المستشفى للشئون الطبية، والدكتور محمد جمال أستاذ مساعد جراحة القلب.