محافظ الدقهلية: إحالة 213 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة

أحال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، 213 محضرًا تموينيا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد أن تم ضبط المخالفات في حملات تموينية مفاجئة.

حملات مرورية مفاجئة بالدقهلية

وأوضح أن الحملات في محافظة الدقهلية جاءت في مختلف المراكز والمدن وهي بلقاس وميت غمر والمنصورة والسنبلاوين بالدقهلية، من قبل اللجنة الخماسية وهي:

- التموين

- مباحث التموين

- والصحة والبيئة

- البيطري

- الوحدات والمراكز والأحياء.

وتم ضبط المخالفات التالية:

1. تم تحرير محاضر لنقص الوزن وتوقف الإنتاج وعدم مطابقة المواصفات وعدم وجود سجل تفتيش وإنهاء الإنتاج وعدم إعطاء البون وعدم نظافة أدوات العجين.

2. تم تحرير محاضر عدم إعلان الأسعار والغش التجاري وبيع سلع مجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفة تعليمات وتجميع سلع مدعمة.

3. تم تحرير محاضر عدم تمكين حملة من أعمالهم وإدارة منشأة بدون ترخيص وتجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن وجود مخازن.

4. تم تحرير محاضر لمبيعات وهمية واستخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها، وتم التحفظ على كميات من السلع والمنتجات وعدم صلاحية كميات أخرى للاستخدام.