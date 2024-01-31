محافظة الدقهلية تتوسع في زراعة القطن.. خطة لتجاوز الـ 80 ألف فدان

تعد الدقهلية من أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية في زراعة وإنتاج القطن وتصديره للخارج بخاصة صنف جيزة 94 طويل التيلة، باعتباره من أجود وأفضل أنوع الأصناف المرغوبة في نطاق المحافظة، وتضم الدقهلية 27 حلقة ومركز تجميع موزعة على عدد من المراكز والمدن على مستوى الدقهلية.

وقال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة من خلال وزارة الزراعة تحرص على مساندة ودعم الفلاح من حيث التسميد وتجهيز الأرض وعمليات الري المنتظمة والمكافحة والإرشاد، كما تدعمهم سواء على مستوى الفني أو المالي بالنسبة للمكافحة، وساهمت الدولة بنسبة 25% في أعمال الرش والمقاومة وغيرها من أساليب الدعم والمساندة التي جعلت من المزارع لديه الرغبة والحماسة في توسعة زراعة الذهب الأبيض «القطن» بجانب الحلقات أو مراكز التجميع، والتي يبلغ عددها 27 حلقة منتشرة في ربوع محافظة الدقهلية، خاصة في المناطق كثيفة الزراعة.

أهداف حلقات تجميع القطن في محافظة الدقهلية

وأضاف «سالم»: حلقات تجميع القطن استقبلت حتى الآن معظم كميات الإنتاج، حيث تم استلام حوالي من 70% إلى 80% وجاري استقبال 30% بالحلقات التي تعمل على تسويق القطن، وهذه المنظومة بالاشتراك مع وزارتي قطاع الأعمال والزراعة أدت إلى نجاح كبير جدا من خلال المزادات التي أقيمت من خلال الأسعار الدولية حيث وصل سعر قنطار القطن 16 ألف جنيه، وهو سعر مرضي جدا ومثل عائد كبير بالنسبة للفلاح، وأتوقع من خلال هذه العوائد الكبيرة التي حققها المزارع في زراعة القطن والنجاحات التي حققتها وزارة الزراعة سيؤدي إلى زيادة المساحة المنزرعة في محصول القطن.

عوامل تحفز الفلاحين على زراعة محصول القطن بالدقهلية

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بسبب العوائد الكبيرة للفلاح من خلال سعر القنطار الذي وصل إلى 15 و 16 ألف جنيه مع متوسطات إنتاج القطن التي وصلت 8 و9 قنطار، جرى تحفيز فئة كبيرة جدا من الفلاحين والمزارعين ليقدمون على زراعة القطن المصري خلال الموسم القادم، حيث بلغت المساحة المنزرعة العام الماضي 42 ألف و800 فدان على مستوى محافظة الدقهلية، وهذا رقم كبير جدا ومن المتوقع في الموسم القادم أن نتجاوز الـ80 ألف فدان من المساحة المنزرعة.