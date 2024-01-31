ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الإسكندرية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الإسكندرية، بعدما اعتمدها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح 83.6%، وتتاح عبر رابطين للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب الراغبين في معرفة النتيجة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة الإسكندرية، من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس

ويتوفر رابط مباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس في محافظة الإسكندرية، من هنا.

- يدخل الطالب رقم جلوسه.

- يضغط على كلمة بحث.

- وستظهر نتيجة الطالب كاملة وحالة النجاح.

نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

كما توفر «الوطن»، رابطا لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم في محافظة الإسكندرية، من هنا.

جدير بالذكر أنّ نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، شهدت نسبة نجاح بلغت 83.6%، إذ بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية نحو 104 آلاف طالب.