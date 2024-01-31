محافظ بني سويف يتفقد خطة الرصف لفتح محاور مرورية جديدة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لأعمال رصف وتطوير ورفع الكفاءة بشوارع مركز ومدينة بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة، لاستعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري، وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم، بمركز ومدينة بني سويف، وفي حضور المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

طريق عزبة بلبل العبور

تفقد المحافظ الأعمال الأولية الجاري تنفيذها بطريق بلبل تمهيداً لبدء أعمال الرصف والتوسعة بالطريق الذي يربط بين منطقة العبور والنجدة وعزبة بلبل وطريق أحمد وهبة، بطول 1.3كم، وتم توسعته بإضافة 3 أمتار ليصل عرضه إلى 8.5 متراً بدلاً من 5.5 متر، فضلاً عن مساحة إضافية بطول 180 متراً وعرض 10 أمتار.

وكلف المحافظ، مسؤولي الوحدة المحلية في بني سويف بالتنسيق مع الجهات المعنية من الري والصرف والطرق والمرور، لدراسة استغلال هذه المساحة الإضافية، والاستفادة منها في إقامة أنشطة خدمية أو ترفيهية أو مشروعات صغيرة وعدم تركها بدون استفادة، ويما يضمن الحفاظ على اعمال التطوير والتوسعة التي تشهدها المنطقة.

محور مروري جديد

كما تابع المحافظ الأعمال التي تنفذها مديرية الطرق لعمل محور مروري جديد بطول 1.5 كم وبعرض 30 مترًا من خلال فتح شارع على مصرف إسلام يكون بمثابة طريق بديل أو موازي لطريق الفيوم، من المخطط أن يسهم فتح هذا الشارع على مصرف إسلام في ربط منطقتي البشري والأزهري بالطريق الدائري، حيث وجه المحافظ مسؤولي الطرق والصرف الزراعي بالري بدراسة مدى إمكانية تغطية جزء بطول 150 مترًا، لمد هذا الشارع وتوسعته، بهدف خلق محاور مرورية جديدة والحد من كثافة الحركة بهذه المنطقة.

فتح شارع بن خلدون

وتضمنت الجولة أيضا الأعمال التي يجرى تنفيذها لفتح شارع بن خلدون والذي يعتبر أحد الشوارع الحيوية، وسوف تساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على هذه المنطقة ، خاصة حيث انه يعتبر بديل لشارع سعد زغلول وربط منطقة الشاملة ومستشفى الجامعة ويعتبر محور مهم ويخدم كوبري الشاملة المزمع إنشاءه على ترعة الإبراهيمية.