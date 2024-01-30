محافظ بني سويف يُكرًم مُشرف غرفة عمليات الإسعاف لبلوغه سن المعاش

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، ممدوح محمد سيد، مشرف عام غرفة العمليات بهيئة الإسعاف بالمحافظة، لبلوغه سن المعاش، حيث أهداه شهادة تقدير ودرع المحافظة تقديراً لجهوده المتميزة وأدائه المشرف طوال فترة عمله بالمرفق، التي اتسمت بالجد والاجتهاد.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور هاني همام مدير مرفق الإسعاف.

ممدوح سيد: حرصت على أداء عملي بإخلاص وأمانة

من جانبه أعرب المشرف العام على غرفة عمليات هيئة الإسعاف، عن بالغ تقديره لمحافظ بني سويف، على هذه اللفتة الطيبة، وحرصه على التكريم في ختام مسيرته العملية والتي كان حريصًا على أداء عمله خلالها بكل إخلاص وأمانة رغم المخاطر والتضحيات والظروف والأوبئة التي تفرضها طبيعة عمله بهذا المرفق الحيوي.

محافظ بني سويف: مشرف عمليات الإسعاف أخلص في عمله

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الشكر والتحية إلى مشرف غرف عمليات الإسعاف، على جهده وتفانيه في عمله، قائلًا: «كان نموذجًا في الجد والاجتهاد، ومخلصا ومتفانيا في عمله، لم يبخل بجهد أو نقطة عرق، مشاركًا دائمًا بقوة بقدرته على التخطيط والتنفيذ من خلال عمله كمشرف لغرفة العمليات».