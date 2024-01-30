محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في مخالفات بالوحدات المحلية بمركز ناصر

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بمركز ناصر وقرية بني عدي، بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها من لجان المتابعة، وتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، واتخاذ اللازم حيال الانتهاء من ملفات التصالح بدائرة الوحدة، بالإضافة إلى تلافي ملاحظات العمل بملف النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالقرية.

استمرار حملات المتابعة

وشدد محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

لجنة متابعة مفاجئة بالوحدات المحلية في بني سويف

واستعرض محافظ بني سويف، اليوم، تقريرًا، عرضه أشرف حماد مدير إدارة المتابعة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة المحلية لقرية بني عدي مركز ناصر، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والانضباط الإداري للعاملين، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة برئاسة أحمد إبراهيم، وأعضاء لجان المتابعة، وقد أسفر المرور على جميع الأقسام والتخصصات عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل.

إحالات للتحقيق

من جهته كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية المعنية بالتحقيق، مع الملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.