توقعات سعر الفائدة لاجتماع البنك المركزي المصري غدا

من المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري غدا الموافق يوم الخميس 1 فبراير 2024، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، وذلك بعد قرارها في اجتماعها الأخير في عام 2023 بتثبيت أسعار الفائدة، ونرصد في السطور التالية توقعات سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي بحسب الخبراء.

توقعات سعر الفائدة لاجتماع البنك المركزي المصري

وتوقع وليد عادل الخبير المصرفي اتجاه المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة بأول اجتماع في عام 2024 للجنة السياسة النقدية، مشيرًا إلى تباطؤ معدل التضخم في مصر يدعم بشكل قوي تثبيت أسعار الفائدة.

ومن جهتها، قالت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر السابقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ انخفاض معدلات التضخم خلال الـ3 أشهر الماضية يدعو للإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع غدًا، موضحة أنَّ رفع الفائدة يسبب زيادة تكاليف الإنتاج ويكون له تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية.

اجتماع المركزي المصري

يذكر أنَّ لجنة السياسة النقدية قررت تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماعها الأخير لعام 2023، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح بالترتيب عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75% .