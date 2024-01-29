مفكر اقتصادي: سعر الفائدة البنكية جزء من السياسة النقدية وإحدى أدواتها

قال الدكتور جودة عبدالخالق، المفكر الاقتصادي، إن موضوع سعر الفائدة البنكية، هي ىجزء من الكل، والكل هو السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية اختزلت خلال الفترة الأخيرة إلى موضوع سعر الفائدة، وذلك لأن سعر الفائدة أحد أدوات السياسة النقدية، وليست هي الأداة الوحيدة.

ارتفاع سعر الفائدة البنكية

وأكد «عبدالخالق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه في الموقف التابع للناحية النقدية للولايات المتحدة، وبحكم النظام النقدي الدولي السائد، عند رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة، في هذه الحالة بالنسبة للبنك المركزي المصري، إما أن يرفع السعر أو يثبت كما هو.

زيادة التمويل المتاح للحكومة المصرية

واستكمل: «سيكون هناك اتجاه لزيادة التمويل المتاح للحكومة المصرية، وسيكون هناك 3 أو 5 مليارات دولار طبقًا لاتفاق 2022».