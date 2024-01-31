«صحة الشرقية» تكرم العاملين المتميزين في أقسام الأشعة

كرّم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إدارة الأشعة بالمديرية، ومشرفي الأشعة المتميزين بالإدارات الصحية بالمحافظة، والمستشفيات التابعة للمديرية، وعلى رأسهم الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات ومسئول الأشعة بالمديرية، وذلك اليوم الأربعاء، بمكتب وكيل الوزارة.

تكريم إدارة الأشعة بمديرية الصحة بالشرقية

وأوضحت مديرية الصحة خلال بيان لها أنه تم تكريم الدكتورة سما وفا والأستاذ أشرف صلاح بإدارة الأشعة بالمديرية، والأستاذ سعيد محمد مهدي مسئول صيانة الأشعة بالمديرية والذي بلغ سن المعاش، والأستاذة سوزان السيد مشرفة الأشعة بإدارة الإبراهيمية، والأستاذ محمد عبدالرحمن مشرف إدارة كفر صقر، والأستاذة نسمه منصور مشرفة إدارة أبوكبير، والأستاذة سناء محمد مشرفة الأشعة بمستشفى الزقازيق العام، والأستاذ أحمد البوني مشرف مستشفى ديرب نجم، والأستاذ السيد معروف مشرف مستشفى الصالحية، والأستاذ أحمد بدران مشرف مستشفى أبوكبير، والأستاذ محمود محمد مشرف مستشفى مشتول السوق المركزي.

الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة

واصاف البيان، جاء ذلك تقديراً لأدائهم المتميز وجهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية، ودورهم البارز في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وما شهدته أقسام الأشعة بالإدارات الصحية والمستشفيات من تطور ملحوظ خلال عام 2023، وتنفيذ كافة عقود الصيانة اللازمة لجميع أجهزة الأشعة، هذا بالإضافة إلى قيام مشرفي الأشعة المتميزين بالمتابعة المستمرة للتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة وسرعة إصلاح أي أجهزة معطلة على الفور، وسرعة تلافي أي سلبيات قد تؤثر على انتظام سير العمل داخل أقسام الأشعة، ومتابعة عمل الفنيين على مدار الساعة، مما ساهم بصورة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمواطنين بجودة عالية.

وأثنى الدكتور هشام مسعود على أداء العمل بأقسام الأشعة بمختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، معرباً لهم عن شكره وتقديره لجهودهم المخلصة للحفاظ على صحة المرضى والمواطنين، وسلم «مسعود» شهادات التقدير للمتميزين، ودرع تذكاري لمدير عام الطب العلاجي، مؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهد والعطاء بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية، كما أهدى مشرفي الأشعة لوكيل الوزارة درعاً تذكارياً تقديراً لدوره في رفع كفاءة المنظومة الصحية بالشرقية وخاصة في تطوير أقسام الأشعة بالمحافظة.

ومن جانبه أشار الأستاذ محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بأن المستشفيات العامة والمركزية والنوعية شهدت طفرة كبيرة في تطوير الخدمات الصحية بها خلال الآونة الأخيرة، منها زيادة وحدات الأشعة المقطعية لتصل إلى 16 وحدة بعد أن كانت ٣ فقط، وكذلك إنشاء وتجهيز عدد وحدتين ماموجرام لإجراء فحوصات أورام الثدي بمستشفيات فاقوس وديرب نجم، هذا بالإضافة إلى توفير 20 جهاز C-Arm للمساهمة في إجراء العمليات المتقدمة بمستشفيات المحافظة، بتكلفة تقديرية تتخطي 80 مليون جنيه.