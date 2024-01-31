«الصحة» تصدر قرارا مهما بشأن المضادات الحيوية.. «الصرف بالروشتة»

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الصحة والسكان، عن تكثيف الحملات لضبط صرف المضادات الحيوية داخل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنّ هناك توجيهات مشددة من وزارة الصحة والسكان بمراجعة صرف المضادات الحيوية داخل المستشفيات، مشيرة إلى أنّ هناك سعيًا كبيرًا من الوزارة مع الجهات المعنية لضبط صرف المضادات الحيوية والعشوائية في استخدامها من قبل المواطنين.

وأضافت المصادر، أنّ هناك اتجاهًا نحو صرف المضادات الحيوية بروشتة من الطبيب، مشيرة إلى أنّ تناول المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب أمر خطير، وأنّ الإسراف في تناولها يؤدي إلى ظهور بكتيريا مقاومة للعلاج.

وأكدت المصادر، أنّ منظومة الصحة في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا، وهذا التطور يجب أن يشمل التوعية الصحية للمواطنين بخطورة تناول المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب.

وتابعت المصادر: «بعض الناس بيدخلوا الوحدات الصحية أو العيادات وأول حاجة بيقولوها للدكتور اكتبلي مضاد حيوي، أى مضاد حيوي وده أمر خطير ويجب تقنينه».

وأضافت المصادر أنّ هناك اتجاها لصرف المضادات الحيوية بروشتة من قبل الطبيب المعالج والمختص، وهناك حلول أخرى تطرح حتى الآن، والهدف هو مصلحة المريض.