ديوان «الصحة» يحقق إيرادات 12.5 مليار جنيه في 2022-2023

قال محمد عدلي، مدير عام الشؤون المالية في وزارة الصحة، إنّ ديوان عام الوزارة حقق إجمالي إيرادات بلغ نحو 12 مليارا و513 مليونا و883 ألفا و751 جنيها خلال العام المالي 2022-2023، مقابل إجمالي إيرادات بلغ نحو 15 مليارا و416 مليونا و278 ألفا و699 جنيه خلال العام المالي السابق 2021-2022.

الحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة

جاء ذلك وفق ما ورد في الحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2022-2023، خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

وأشار إلى أنّ إجمالي المصروفات بلغ خلال العام المالي 2022-2023 نحو 43 مليارا و297 مليونا و271 ألفا و897 جنيها، مقابل نحو 49 مليارا و178 مليونا و792 ألفا و269 جنيها.

الخطة والموازنة تقرر مخاطبة وزير الصحة

وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، وجّهت عدة انتقادات الحكومة بسبب غياب رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة وحضور نواب رؤساء الهيئات، وقررت لجنة الخطة والموازنة، مخاطبة وزير الصحة، مؤكدة رفضها تدني مستوى التمثيل أمام اللجنة.