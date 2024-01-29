كيف يمكنك الاستثمار بالدولار في بنك قناة السويس؟.. اعرف التفاصيل

يقدم بنك قناة السويس المملوك للدولة شهادة الاستثمار الدولارية لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها ومعدل العائد ثابت طوال فترة الشهادة.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس على الشهادات، يمكن الحصول على العائد على الشهادة الدولارية بدورية صرف متنوعة سواء شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية.

كيف يمكنك الاستثمار بالدولار في بنك قناة السويس؟

ومن شروط الشهادة، ألا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويكون بحسب جدول الاسترداد.

ويوفر البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة يصل إلى 85% من قيمتها وبمعدل عائد يزيد بمقدار 2% عن العائد المطبق على الشهادة.

سعر العائد على الشهادة الدولارية

وسعر العائد على الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس، يكون 5.15% سنويًا يصرف شهريًا، و5.20% سنويًا يصرف ربع سنويًا، و5.25% يصرف نصف سنويًا، و5.30% يصرف سنويًا.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة من بنك قناة السويس للشراء الشهادة الدولارية، يكون للعملاء الحاليين بالبنك طلب إصدار شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت 3 سنوات للأفراد.

وللعملاء الجدد مستندات فتح حساب بالإضافة إلى طلب إصدار شهادة الاستثمار الدولارية ذات العائد الثابت 3 سنوات للأفراد.