محافظ الشرقية يشدد على الاستعداد لشهر رمضان بتوفير السلع

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات.

مراقبة الأسواق وتوفير السلع والمواد الغذائية

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين في مراقبة الأسواق وتوفير السلع والمواد الغذائية بكافة أنواعها لجمهور المواطنين بمختلف مراكز المحافظة بأسعار مناسبة بجانب استمرار المرور اليومي المكثف لمتابعة حركة الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك والتأكد من جود المنتجات المعروضة.

الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان المبارك والتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية لإقامة معارض أهلا رمضان بكل مركز ومدينة وحي لتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً عليهم ولمحاربة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

واستعداداً لاستقبال الفصل الدراسي الثاني كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف اعمال النظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لسرعة الانتهاء من اجراء اعمال الصيانة بالمدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.