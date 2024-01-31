استعدادا لشهر الصوم.. تحديد أماكن معارض أهلا رمضان في العريش

حددت محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومجلس المدينة، ومديرية التموين، أماكن معرض أهلا رمضان الجديدة، التي سوف تنطلق خلال أسابيع قليلة بوسط مدينة العريش.

ذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، أنه سوف تقام عدة أماكن لمعرض أهلا رمضان في العريش وبئر العبد، والشيخ زويد.

وأضافت مديرية التموين أن المعارض في العريش، سوف تعمل قبل بداية شهر رمضان حي عيد الفطر المبارك، ويشترط فيها على التجار البيع بسعر أقل من السوق بنسبة واضحة تصل الى قرابة 25%.

أماكن معرض أهلا رمضان في العريش

وقال عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إن المعرض له أماكن ثابتة في مدينة العريش، وهي، أمام مول مزايا والحديقة بوسط المدينة، وميدان الرفاعي، ودوران شبرا بالمساعيد، علاوة على سوق الضاحية

وأوضح «مطر» أنه سوف يتم اختيار التجار حسن السمعة، وأصحاب الكفاءات التجارية، لن البيع سوف يكون بهامش ربح يسير، وذلك لتكملة وتنفيذ الفكرة من المعرض، وهي الوقوف بجانب محدود الدخل

الأسعار في مستوى المواطن البسيط من محدودي الدخل

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في بيان سابق له، أن أهلا رمضان سوف ينقسم الى قسمين، قسم مواد غذائية، والقسم الأخر ملابس، وأن عمليات البيع والشراء سوف تكون في مستوى المواطن البسيط، سواء في عروض الأرز والزيت والمكرونة، وأدوات الكعك، علاوة على الخضار والفاكهة، وأيضا ستكون هناك مراقبة يومية من أجهزة الرقابة التموينية، وسوف يتم استبعاد أي تاجر لا يلتزم بالتعليمات المطلوبة.

وأكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له أنه سوف يتم خلال أسبوعين، تحديد موعد انطلاق معرض أهلا رمضان في المدينة، في الأماكن التي تم تحديدها