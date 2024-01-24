افتتاح 4 معارض «أهلا رمضان» في الإسماعيلية 15 فبراير المقبل

قال المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، إنه سيتم افتتاح 4 معارض أهلا رمضان، بالتنسيق بين مديرية التموين وديوان المحافظة، لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.

أماكن معارض أهلا رمضان في الإسماعيلية

وقال «عصام الدين»، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بحضور رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي التموين والطب البيطري والغرفة التجارية في الإسماعيلية، إن المعارض سيُجرى افتتاحها في 15 فبراير المقبل، وتستمر فعالياتها حتى 15 مارس المقبل.

وأضاف، أن أماكن المعارض الأساسية هذا العام، هي معرض أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ومعرض نادي المنتزه بعد تطويره، ومعرضين آخرين بمركزي فايد والتل الكبير.

توفير مستلزمات رمضان بأسعار مخفضة

وقال نائب محافظ الإسماعيلية، إن الهدف من إقامة المعرض هو التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية في ظل الظروف الراهنة؛ من خلال توفير مستلزمات شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وأشار المهندس أحمد عصام الدين، إلي أنه وجه مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة المتابعة المستمرة للأسعار وتوفير كافة المستلزمات المعروضة بشكل دوري لتحقيق العائد من المعرض.