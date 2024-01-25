أماكن معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية.. تخفيضات على الأسعار

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يهتم الآلاف من المواطنين بمعرفة أماكن أهلا رمضان 2024، من جانبه أعلن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، أماكن معارض إقامة معرض أهلا رمضان 2024، الذي يُقام بالتعاون والتنسيق بين محافظة الإسماعيلية، والغرفة التجارية بالإسماعيلية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

معارض أهلا رمضان

وأشار «الشافعي»، إلى إقامة 4 معارض رئيسية هذا العام، وهم «معرض أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ومعرض نادي المنتزه بعد تطويره، ومعرضين آخرين بمركزي فايد والتل الكبير».

كان المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، عقد اجتماع تنسيقي بشأن الاستعدادات لافتتاح معرض السلع الغذائية لشهر رمضان المعظم «أهلًا رمضان» لعام 1445هـ/ 2024 م، الأربعاء بحضور السيد أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية، والمهندس سعيد شعيب سكرتير الغرفة، اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء عماد دكروري رئيس مركز ومدينة التل الكبير، واللواء عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة فايد، والمهندس محمد صابر رئيس حي ثالث، والسيد أحمد منصور مدير عام مديرية التموين، والعقيد عادل الجزاز رئيس مباحث التموين، والدكتور إيهاب صلاح القائم بأعمال مدير المدير العام لمديرية الشباب والرياضة، والمهندسة غادة البنا رئيس قطاع الشبكات بشركة القناة لتوزيع الكهرباء.

مناقشة التجهيزات لإقامة معرض أهلا رمضان

خلال الاجتماع، تمت مناقشة التجهيزات والتنسيقات بين كافة الجهات المعنية لإقامة المعرض؛ تمهيدًا لافتتاحه في 15 فبراير الجاري، على أن يستمر لمدة شهر.

كما تمت مناقشة مقترح إقامة معرض بمنطقة أبوعطوة بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية؛ من أجل توفير السلع الغذائية لأهالي القرى الأكثر احتياجًا بأسعار مناسبة وأفضل جودة.

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أهمية التعاون الدائم والمٌثمر مع محافظة الإسماعيلية بكافة أجهزتها التنفيذية، الذي يعود بالنفع على مواطني الإسماعيلية، مٌشيدًا بدور تجار محافظة الإسماعيلية الوطني في خدمة المجتمع الإسماعيلي.

كما وجَّه الدعوة للشركات المٌنتجة والمصانع الغذائية لتوفير منتجاتها لخدمة الأسرة المصرية بأسعار مخفضة.