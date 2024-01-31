مسابقة لاختيار أفضل قرية بالغربية ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الفعاليات التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع المديريات الخدمية في إطار الحملة التوعوية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأطلق محافظ الغربية مسابقة كبرى لاختيار أفضل قرية في تحقيق أهداف المشروع القومي لـ تنمية الأسرة المصرية وفقا للشروط والضوابط التي حددتها الصحة.

وتابع المحافظ ورش العمل عن العنف ضد المرأة وتنمية الأسرة المصرية التي قامت بها مديرية الشباب والرياضة بمدرسة الشهيد نبيل الدهراوي الإعدادية.

ووزع محافظ الغربية بتوزيع مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا، فضلا عن متابعته لورشة العمل تحت عنوان «ابني ابنك صح» لاكتشاف مواهب الطفل وتنميتها لبناء شخصية إيجابية منذ الصغر والندوات التوعوية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وورش العمل حول مخاطر الزواج المبكر والعنف الأسري.

طرق الأبواب

الى جانب حملات طرق أبواب وندوات عن مخاطر الإدمان بمدرسة الشين للتعليم الأساسي، فضلا عن تنفيذ عدة فعاليات قدمها التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالغربية من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.