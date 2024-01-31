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ضبط 64 طن أعلاف حيوانية داخل مخزن دون ترخيص في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
03:47 م | الأربعاء 31 يناير 2024
أعلاف حيوانية- صورة أرشيفية

أعلاف حيوانية- صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية، كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

جرى ضبط المتهم، وباستهداف المخزن المشار إليه، عثر بداخله على 64 طن أعلاف حيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر بدون مستندات.

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