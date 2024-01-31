محافظ بني سويف يوجه بسرعة إنهاء مشروع كوبري أشمنت الجديد

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، سير العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد على ترعة الإبراهيمية، خلال زيارته لمركز ناصر، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية المنفذة على أرض المحافظة، للوقوف ميدانيًا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي تواجه سير العمل، وذلك لتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ووجه المحافظ، بضغط الجدول الزمني لتنفيذ وتسريع وتيرة الأعمال في مشروع كوبري أشمنت، وذلك تسهيلًا على المواطنين بالمنطقة، مع تأكيد انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال، لسرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة.

مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع كوبري أشمنت

كما تابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع الذي يُنفذ على ترعة الإبراهيمية، ضمن مشروعات حياة كريمة، بطول 19 مترًا وبعرض 12 مترًا، بهدف تسهيل الحركة المرورية على الطريق الزراعي، ويخدم أكثر من 65 ألف نسمة بقرى «أشمنت وكفر الجزيرة ومناشي الشركة وجزيرة أبو صالح وعلي حمودة».

وكلف محافظ بني سويف، التنفيذيين المعنيين، باستمرار متابعة أعمال الإنشاء، وتذليل أية معوقات قد تطرأ على سير العمل، لتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.