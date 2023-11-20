محافظ بني سويف يوجه بتسريع وتيرة الأعمال في مشروع كوبري أشمنت

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، على انتظام العمل بمشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد بمركز ناصر، الذي يتم تنفيذه على ترعة الإبراهيمية، ضمن مشروعات حياة كريمة، ويستهدف تسهيل الحركة المرورية لربط الجانب الشرقي بالجانب الغربي للقرية.

تسريع وتيرة الأعمال بمشروع كوبري أشمنت

ووجه محافظ بني سويف خلال تفقده سير العمل بالمشروع، اليوم الإثنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، باستمرار المتابعة لسير العمل في مشروع إنشاء الكوبري، مع التأكيد على تعزيز التواصل والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة، لضمان انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال، خاصة مع تقاطعها مع الطريق الزراعي.

متابعة المشروع أولا بأول

كما وجه محافظ بني سويف بتسريع وتيرة الأعمال في مشروع إنشاء الكوبري، نظراً لأهميته في تسهيل الحركة والانتقال بين غرب وشرق القرية، والتواجد اولًا بأول للوقوف ميدانيا على الموقف التنفيذي والمعوقات التي قد تواجه سير العمل، وذلك لتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

كوبري جديد لقرية اشمنت ببني سويف

و يبلغ طول كوبري اشمنت الجديد 19 متراً وبعرض 12 مترا، والذي يجرى تنفيذه إنشاء جديد، عقب حدوث تصدعات في الكوبري القديم، حيث جرى إداراج المشروع ضمن مبادرة حياة كريمة وجاري تنفيذه بعد مطالبة أهالي القرية بإحلال وتجديد الكوبري، قبل أن تفاجئهم الدولة المصرية بكوبري جديد.