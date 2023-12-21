آخر ظهور لـ سيلين ديون قبل تدهور صحتها.. مباراة بصحبة أبناءها

ظهرت الفنانة العالمية سيلين ديون، في إطلالة لها على الجمهور قبل تدهور صحتها، بصحبة أولادها في مباراة هوكي في مدينة لاس فيجاس، قبل أن تعلن شقيقتها عن عدم قدرتها على الحركة.

وشاركت سيلين ديون جمهورها بصور تجمعها مع أولادها وفريق الهوكي، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتبت: «لقد قضينا أنا وأولادي وقتًا ممتعًا في زيارة فريق Montreal Canadiens بعد مباراة الهوكي، في لاس فيجاس، ليلة الاثنين، لقد لعبتم بشكل جيد، يا لها من مباراة! شكرا لمقابلتنا بعد المباراة يا أصدقاء! هذه ليلة لا تنسى بالنسبة لنا جميعا، أتمنى لكم موسمًا رائعًا».

سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض نادر

وكانت سيلين ديون قد كشفت في ديسمبر الماضي، عن حالتها الصحية وإصابتها باضطراب عصبي يسمى متلازمة الشخص المتيبس، وهو اضطراب عصبي نادر وليس له علاج، ويصاب به واحد من كل مليون شخص ولا يوجد الكثير من الأبحاث عنه، مما أثر على عضلاتها، وأصبحت غير قادرة على الحركة أو المشي بسهولة.

وقالت: «أعاني من مشاكل صحية منذ فترة طويلة، وكنت أجد صعوبة في مواجهة هذه التحديات أو الحديث عنها، أعاني من التشنجات مؤخرا، وذلك يؤثر على حياتي اليومية، وتسبب لي صعوبة في المشي وأثر على حبالي الصوتية».

شقيقة سيلين ديون تعلن تدهور صحتها

وكانت قد أعلنت كلوديت شقيقة سيلين ديون، منذ أيام، في لقاء مع إحدى المجلات، عن آخر التطورات الصحية لـ سيلين ديون، قائلة إنَّ ديون الآن أصبحت لا تملك السيطرة على عضلاتها، مما أجبرها على إلغاء مشاريعها وجولاتها الفنية التي كانت تعاقدت عليها.