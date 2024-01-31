تحذيرات من مرض سيلين ديون.. إذا شعرت بالأعراض اذهب للطبيب فورا

اضطراب عصبي نادر يتسبب في تصلب عضلات الجذع والأطراف، هو ما أصاب المطربة سيلين ديون والحالة الصحية لها، وعرف بـ«متلازمة الشخص المتيبس» الذي خار قواها، ليؤثر على الظهر والساقين، بآلام متفاقمة أصبحت لا تستطيع أن تنجز أعمالها، وعلى إثره أعلنت شركة أمازون عن طرح فيلم وثائقي للتوعية بالمرض في 240 دولة، إذ أنه جعلها تلغي قرابة 40 حفلة لها.

مرض سيلين ديون

«فقدت السيطرة على جسمي بالكامل»، بهذه الكلمات أعلنت سيلين ديون عن تدهور حالتها الصحية عام 2022، التي تسببت في تصلب العضلات وأدى بها إلى الشلل، ووفقًا لـ«NINDS» المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، فإن هذا المرض يصيب النساء ضعفي عدد الرجال، وهو عبارة عن حالة تؤثر على الأعصاب.

ما هي حالة سيلين ديون الصحية؟

وللإجابة عن سؤال «ما هو المرض الذي أصيبت به سيلين ديون؟»، أوضح أيمن عجيب، أخصائي المخ والأعصاب لـ«الوطن»، أنه مرض يهاجم الخلايا المناعية، وهو ما يتسبب في فقدان القدرة على الحركة، وهناك علامات تحذيرية توضح الإصابة بمرض سيلين ديون، تتمثل في الأعراض التالية.

أعراض مرض سيلين ديون

قدم «عجيب»، العلامات التحذيرية الذي يصاب بها مريض متلازمة الشخص المتيبس:

- اضطراب الحركة الشديد.

- تصبح الأصابع شاحبة.

- إصابة الأطراف بشدة الزرقة.

- انتفاخ أوردة اليد.

- التأثير على الذراع والكتف بشدة الاضطراب.

- انعدام وقلة كفاءة المناعة.

علامة تحذيرية من الإصابة بالمرض

فيما أوضح الدكتور محمد عز، أخصائي العظام والتأهيل والأمراض المناعية، لـ«الوطن»، أن التشنجات العضلية الشديدة هي التي تؤدي إلى مضاعفة الحالة المرضية: «ضروري أول ما تكون حركة العضلات لا إرادية، يجب التوجه إلى الطبيب، لأن مضاعفات المرض سوف ينتج عنها صعوبة في المشي، ويصل الشخص إلى مرحلة السقوط أو أنه مش قادر على الحركة، ويجب الذهاب للطبيب لمتابعة الحالة والعلاج الطبيعي».