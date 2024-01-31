ضبط 6 مصانع ومخزني أعلاف حيوانية لحيازة منتجات فاسدة في الدقهلية والمنوفية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وإدارات مباحث التموين بمديريتي أمن (الدقهلية – المنوفية) عن تحقيق النتائج التالية:

مديرية أمن المنوفية

ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (30 طن ذرة صفراء "مستلزمات إنتاج" بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها – 15 طن كربونات الكالسيوم "مستلزمات إنتاج بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها– 2,125 طن إضافات أعلاف "مستوردة" "مستلزمات إنتاج بدون مستندات غير صالحة للاستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها – 850 كيلوجراما خلطة حمام بدون مستندات غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها).

كما جرى ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (33,750 طن مسحوق لحوم، مسحوق عظم، جلوتين "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية " بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها – 10 أطنان أعلاف حيوانية "منتج نهائى" مدون عليها إحدى العلامات التجارية لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية).

وجرى ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (25 طن خليط "زوائد ، صويا "مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية " بدون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها).

ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (30 طن نخالة خشنة بدون مستندات تدل على مصدرها).

ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (10 طن ذرة صفراء "مستوردة" بدون مستندات تدل على مصدرها).

وضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (20 طن ذرة صفراء "مستوردة" بدون مستندات تدل على مصدرها).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (6 أطنان أعلاف حيوانية "خليط زوائد، ذرة صفراء" بدون مستندات تدل على مصدرها وغير مكتملة البيانات).

كما جرى ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) وبحوزته (2 طن أعلاف حيوانية "مختلفة الأنواع" بدون مستندات تدل على مصدرها وغير مكتملة البيانات).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.