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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الحكومة توافق على تحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية

كتب:

أسماء زايد
03:55 م | الأربعاء 31 يناير 2024
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.

وتهدف الاتفاقية إلى الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وتعزيز أنشطة مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى».

ويضم المشروع عدّة مكونات، منها ما يتعلق بتحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، وتعزيز المرونة في مواجهة تلوث الهواء من خلال تحسين أدوات التنبؤ بنوعية الهواء، فضلا عن دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، إضافة إلى دعم الاستجابة لوباء كورونا، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة.

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