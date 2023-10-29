وكيل «زراعة جنوب سيناء»: المياه الجوفية والأمطار موارد أساسية لري الأراضي

أكد المهندس محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، تكوين تجمعات تنموية زراعية جديدة فى المحافظة على مساحة 37 ألف فدان، وأصبحت من أهم ركائز التنمية الشاملة لما بها من معدات إنتاجية ومشروعات استثمارية وفيرة التنوع، إضافة لتشغيل طاقة عاملة كبيرة، وما يتبع ذلك من نقلة نوعية فى مجالات الاستثمار المتنوع، ما يعود بالأثر الإيجابى على المحافظة وعلى الاقتصاد القومى ككل.

بداية.. حدِّثنا عن الأراضى الزراعية المتاحة للاستثمار والموارد المائية ونظم الرى.

- تتوزع المساحة المنزرعة على أرض المحافظة متناثرة بين وديان المدن، والمساحة القابلة للزراعة تبلغ 365 ألف فدان، بخلاف مئات الآلاف من الأفدنة التى تنبت بها النباتات الطبية والعطرية، وتُعتبر المياه الجوفية والأمطار هى الموارد المائية الأساسية المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية وتختلف بها نسبة الملوحة حسب اختلاف المناطق وأعماق الآبار بها.

هل استطاعت جنوب سيناء جذب الموارد البشرية من المحافظات الأخرى؟

- تُعد المحافظة من المحافظات الجاذبة للعمالة من المحافظات الزراعية الأخرى، وبالفعل جذبت عشرات الآلاف من المواطنين خلال الفترة الماضية للعمل بالقطاعين السياحى والزراعى، وبلغت القوة العاملة للقطاع الزراعى والصيد حالياً حوالى عشرين ألف عامل زراعى.

المحافظة جذبت الآلاف من المواطنين للعمل بـ«السياحة والزراعة».. وإجمالى الغابات الشجرية 720 فداناً

ما الموقف الحالى للغابات الشجرية والزراعات القائمة بها؟

- تبلغ مساحة الغابات الكلية فى طور سيناء 205 أفدنة، وهى المساحة المزروعة بأشجار «نيم وبرتشارديا وكازورينا»، أما مدينة شرم الشيخ فبها 120 فدان «كازورينا وكافور»، وسانت كاترين بها 3 أفدنة «كافور وكازورينا»، أما «رأس سدر» فبها 100 فدان مزروعة «كافور وكازورينا»، ونويبع بها 60 فداناً تضم أشجار «نيم وجيروفا»، ليصبح إجمالى الغابات الشجرية 720 فداناً على مستوى المحافظة.

ماذا عن تقنين أوضاع المزارعين فى جنوب سيناء؟

- لدينا 239 ملفاً مقبولة فنياً لدى الهيئة العامة لمشروعات التعمير، و23 ملفاً تم تحويلها من الهيئة للريف المصرى، و450 ملفاً تم تحويلها من الهيئة لأملاك الدولة بالمحافظة، و20 ملفاً تم رفضها من الهيئة وتحويلها لمدينة طور سيناء ليصبح إجمالى الملفات الخاصة بالتقنين 732 ملفاً، ونحن نحاول جاهدين أن نقدم المساعدة للمزارعين، ولكن لا يمكن أن نتغاضى عن نهب أراضى الدولة.

ما مستجدات مشروعى «بئر أبوكلام، ونشر وتربية نحل العسل»؟

- توقف العمل فى بئر أبوكلام لأكثر من عام، وقامت مديرية الزراعة بإصلاح موتور تشغيل البئر وتركيبه بهدف إحياء الأرض المحيطة وزراعتها بأشجار الزيتون وبعض المحاصيل الأخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة، أما لو تطرقنا لمشروع نشر وتربية نحل العسل، فقد تم تمويل المشروع من قبَل مركز البحوث الزراعية، ومعهد بحوث وقاية النبات ووزارة الزراعة، وتم توزيع 150 خلية بمدينة رأس سدر، ويهدف المشروع لتربية نحل العسل ومساعدة الأسر المعيلة ومساعدة المزارعين على زيادة الدخل والإنتاج الزراعى، وإيجاد فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة السيناوية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة، وتم البدء بـ250 خلية، وهى بداية وتُستكمل في شهر مارس المقبل بما يعادل من 100 إلى 650 خلية حسب موسم الفيض.

مشروعات زراعية

يوجد بمدينة نويبع 350 فداناً و14 قيراطاً أرضاً زراعية تابعة لمركز البحوث الزراعية، ومزرعة دواجن تابعة للأهالى وبها حجر بيطرى، أما بمدينة طور سيناء فيوجد ميناء الصيد البحرى ومزارع أسماك تابعة لجهاز تعمير سيناء ومزارع البياض والتسمين وبئر «أبوكلام» ومجزر نصف آلى فى حيز التطوير، ويوجد أيضاً بطور سيناء تجمعات تنموية بسهل القاع، أما مدينة سانت كاترين فبها مزارع تجارب أبحاث بنجر السكر.