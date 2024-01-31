الحكومة توافق على إنشاء مجمع خدمات جديد لأهالي الأقصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.78 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة اسنا بمحافظة الأقصر، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجمع خدمات، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 71.77 فدان بناحية قرية الرزيقات مركز أرمنت بمحافظة الأقصر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجمع تعليمي متكامل يتضمن جامعة خاصة ومدارس دولية خاصة لغات، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 0.56 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز البياضية، بمحافظة الأقصر لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة مياه للشرب، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».