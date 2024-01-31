«النقل»: بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان قويسنا أعلى السكة الحديد

أعلنت وزارة النقل بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان قويسنا اليوم، إذ جرى تنفيذ عدد 2 كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد، لربط شارع التحرير بشارعي العهد الجديد و شارع عبد المحسن الصباحي المؤديان إلى طريق شبين الكوم/ الباجور/ القناطر، وكذلك طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول إجمالي 975 مترا، لتسهيل حركة الانتقال شرق وغرب السكة الحديد، وتحقيق السيولة المرورية بمدينة قويسنا ومنع التكدس المروري، والقضاء على الحوادث الناتجة عن عبور السيارات.

مزلقان قويسنا

وأكدت في تقرير لها أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لخطة وزارة النقل لإلغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد، وتنفيذ عدد 32 كوبري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة، لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث ويساهم الكوبري في تسهيل انتقال المواطنين بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ الكوبري أعلى مزلقان قويسنا الواقع وسط مدينة قويسنا على خط سكة حديد القاهرة/ الإسكندرية ضمن المرحلة الأولى لكباري المزلقانات.

واوضحت أن هناك خطة شاملة لتطوير وتوسعة طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بطول 220 كيلومترا، وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

وأشار إلى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق، وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس، والحد من وقوع الحوادث المرورية

وأضافت أن هذه الكباري تنفذ وفقا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية، ويجرى تكثيف العمل على مدار الساعة، لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة، لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.