وزارة النقل: القطار الكهربائي السريع يوفر 72 ألف فرصة عمل

أكدت وزارة النقل في تقرير حديث، أن خطوط شبكة القطار الكهربائي الثلاثة «السخنة - العلمين - مطروح» و«أكتوبر - أسوان - أبو سمبل»، و«قنا - سفاجا - الغردقة»، توفر فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وشدد على أن استمرار تنفيذ هذه الشبكة ليس فقط لعدم إقرار غرامات تأخير من الشركات العالمية والمحلية التي تم التعاقد معها لتنفيذ الشبكة ولكن لتوفيرها فرص العمل المشار إليها ولأهميتها في نقل الركاب والبضائع وخدمة حركة السياحة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

الخط الأول «السخنة - العلمين - مطروح»

وأوضحت أن طول الخط الأول «السخنة - العلمين - مطروح» 675 كم ويبلغ طول الخط الثاني من الشبكة «أكتوبر - أسوان - أبو سمبل» 1100 كيلو متر، ويشتمل على 36 محطة ومركزاً واحدا للتحكم والسيطرة، وورشة واحدة لأعمال العمرة الرئيسية والجسيمة، بالإضافة إلى 2 نقطة للصيانة والتخزين تقع في مناطق «أسوان – أبو سمبل – سفاجا».

السرعة التصميمية للشبكة

السرعة التصميمية للشبكة 250 كيلومترا/ الساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا/الساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترا/الساعة، وقطارات نقل البضائع 120 كيلومترا/الساعة.وعدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطارا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارا ، و20 جرارا لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطي مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، والهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.ويبلغ طول الخط الثالث قنا سفاجا الغردقة 225 كم.