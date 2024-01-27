وزارة النقل تكشف مستجدات تنفيذ الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع «أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبوسمبل»، والذي يبلغ طوله 1100 كيلو متر، وذلك فى المسافة من حدائق أكتوبر حتى بني سويف.

تفقد محطة حدائق أكتوبر

تفقد قيادات الوزارة أعمال التنفيذ في جولة بدأت بتفقد محطة حدائق أكتوبر التي سيتم تبادل الخدمة من خلالها بين الخطين الأول والثاني بها وحيث سيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى وحيث تحتوي المحطة على الأرصفة اللازمة للخطين في نفس المنسوب بالمحطة وعلى عدد 5 كباري مشاة، وتابعت القيادات التقدم في معدلات تنفيذ وإنشاء المحطة سواء للمبنى الرئيسي أو للأرصفة وتم الاطلاع على مخطط سير حركة الركاب داخل المحطة من المدخل الرئيسي للوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين أرصفتها وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب، بالإضافة إلى الاطلاع على خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بها

اطلعت وزارة النقل معدلات تنفيذ وإنشاء الورشة الرئيسيه للصيانة والعمرات للوحدات المتحركة والتي تعمل علي الخطين الأول والثاني بمساحة 578 فدان حيث تضم 39 مبني (21 مبني يتم تنفيذها حاليا + 18 مساحة احتياطية للتوسوعات المستقبلية) ومنها مبني ورشة العمرة الجسيمة وأيضا ورش الفحص والفرز وأيضا مناطق انتظار القطارات وغيرها

كما تفقدوا محطة العياط وهي محطة للقطار الاقليمي وتخدم التوسعات الجديدة والظهير الصحراوي بمدينة العياط والقري والمدن المجاورة لها وأيضا محطة الفيوم / بني سويف وهي محطة للقطار السريع وهي محطة خاصة من حيث المداخل من الجهتين لخدمة محافظتى بنى سويف والفيوم.

التقدم في معدلات تنفيذ باقي محطات الخط

واطلعوا على التقدم في معدلات تنفيذ باقي محطات الخط واطلع على الجدول الزمني الخاص بمدة تنفيذها.وحيث يبلغ إجمالي عدد المحطات بالخط 36 محطة بواقع 10 محطات للقطارات السريعة هي (الفيوم / بني سويف – والمنيا – اسيوط – سوهاج - قنا- الأقصر.- ادفو .-مطار اسوان – توشكى – ابوسمبل )، وعدد 26 محطة للقطارات الإقليمية هى ( العياط – الفشن – العدوه - بنى مزار – سمالوط والتى وجه الوزير عند تفقدها بدراسة الحركة المرورية وطرق الاقتراب اليها– ابوقرقاص – ملوي – ديروط – القوصية – منفلوط – ابوتيج – الغنايم – طهطا – جهينة – ابيدوس - فرشوط – نجع حمادي – دشنا- قوص -ارمنت-اسنا - السباعية – كلابشة – دراو – اسوان الجديدة -ميدكوم).

ووجهوا بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية لافتا إلى أنه روعي عند اختيار مواقعها أن تكون قريبة من الطرق والاماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد وأيضا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة كما روعي أن يكون المسار بالقرب او داخل حرم الطريق الغربى قدر الامكان وذلك لتقليل مساحة اعمال نزع الملكيات للمباني والاراضي وخاصة من الاراض الزراعية القائمة.

كما وجهوا بتكثيف الأعمال على مدار الساعة خاصة مع أهمية المشروع الذي سيمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة فى مصر.

كما تفقدوا قطاعات المسار في هذه المسافة وتقاطعه مع الطرق المختلفة مثل (الدائرى الأوسطى و الإقليمى وتابع الوزير الاعمال الصناعية من كباري وانفاق واخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من اخطار السيول في هذه المسافة