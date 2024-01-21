تعيينات وزارة النقل 2024.. اعرف آخر موعد لتقديم الطلبات

حددت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، يوم 15 من فبراير 2024 آخر موعد لتلقي طلبات المهندسين الراغبين في شغل الوظائف التي أعلنت عنها في تخصصات «مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك»، إضافة إلى 5 في وظيفة أخصائي شؤون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث ج، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الاوراق والمستندات المطلوبة للراغبين في شغل وظائف وزارة النقل 2024

واعلنت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لـ وزارة النقل في الإعلان عن المستندات المطلوبة للراغبين في شغل وظيفة مهندس بالتخصصات المختلفة، كما يلي.

- الصورة الشخصية.

- الرقم القومي وجه أول سارية.

- الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

-شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

-كارنيه نقابة المهندسين.

-صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للإنفاق (وجهين بحسب الأحوال).

الشروط المطلوبة لشغل وظائف وزارة النقل 2024

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق الشروط المطلوبة لشغل الوظائف، كما يلي.

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 32 عاما.

- المؤهل: بكالوريوس الهندسة تخصص مدني.

- التقدير: ألا يقل عن جيد.

طبيعة عمل وظيفة مهندس تصميم مدني ثالث

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لـ وزارة النقل، إلى أنّ وظيفة مهندس تصميم مدني ثالث من الوظائف التخصصية، وتقع بإدارة التصميم المدني التابعة للإدارة العامة للتصميمات، لافتة إلى أنّ الغرض من الوظيفة إعداد التصميمات والرسومات المدنية الخاصة بمشروعات الهيئة، لتحقيق مشروعات البناء واسعة النطاق،بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب.