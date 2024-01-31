جامعة السويس: تقديم خدمات طبية لـ910 أشخاص مجانا في حي الجناين

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن قافلة طبية قدمت خدمات مختلفة لـ910 أشخاص في إحدى قري حي الجناين في السويس، وذلك بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة.

وأضاف «مندور»، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لمناقشة خطة القوافل الطبية، أن القافلة تم تنفيذها في مركز شباب كبريت المفارق بحي الجناين، وشملت زيارات ميدانية إلى قرية جنيفة لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، وقرية الرباعيات لتقديم الرعاية البيطرية.

«مندور»: نغطي مدن القناة وسيناء بقوافل مستمرة

وقال «مندور»، إن القوافل الطبية في جامعة قناة السويس تعمل على تغطية مدن القناة وسيناء بشكل دوري، وتضم جميع التخصصات الطبية في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض بمشاركة فريق عمل متكامل من الكليات الي جانب كلية الزراعة وأساتذة الطب البيطري.

وأضاف، أنه وجه بضرورة التوجه لأهالي المناطق الأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بهدف تقديم الرعاية العلاجية المجانية لأهالي القرى.

وقال «نعمل بشكل مستمر علي رفع مستوى الصحة العامة، وتنمية المعارف والمهارات الزراعية والبيطرية، بما يعود بالنفع على الأسرة، ويحقق لها التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويساهم في رفع مستوى معيشة الأفراد في قرى الريف المصري».

«مندور»: استهدفنا 910 مستفيدين في القافلة

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الفرق الطبية استهدفت 910 مستفيدين بمركز شباب كبريت المفارق بحي الجناين بالسويس، بواقع 73 حالة في عيادة الباطنة، و146 حالة بالعظام، و50 بالنساء والتوليد، و193 حالة أطفال، و71 بعيادة الجلدية، و88 بالرمد، و125 طب أسرة، و52 أنف وأذن، و23 مسالك، 25 حالة جراحة، و64 أسنان ما بين كشف وخلع.

كما قام فريق عمل كلية الطب البيطري المشارك بالقافلة بالكشف البيطري على 40 حالة، مع صرف الأدوية البيطرية بالمجان، وذلك في قرية الرباعيات.