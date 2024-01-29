جامعة القناة: وفرنا احتياجات المدن الجامعية من تغذية شهر رمضان

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة وفرت بالتعاون مع إدارة التغذية بالمدن الجامعية، كل الاحتياجات والمستلزمات للطلاب خلال شهر رمضان المبارك.

استعدادات المدن الجامعية لشهر رمضان

وأضاف «مندور»، في بيان، أن المدن الجامعية تعمل بكامل طاقتها خلال شهر رمضان المبارك؛ لانتظام الدراسة بالكليات الجامعية خلال الشهر الفضيل هذا العام.

وأشار رئيس جامعة القناة إلى أن الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عقد اجتماعا مع إدارة التغذية بالمدن الجامعية، بحضور الدكتور محمد عبد الجواد المشرف العام على المدن الجامعية.

حفل إفطار جماعي للطلاب

وناقش الاجتماع استعدادات الإدارة لاستقبال طلاب جامعة قناة السويس بعد إجازة نصف العام، والتي تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن القيادات الجامعية سيشاركون طلبة المدينة الجامعية في حفل إفطار جماعي، ومؤكدا أن إدارة التغذية أنهت تجهيز جداول التغذية لصيام شهر رمضان المبارك (إفطار - سحور).

كما أكد الدكتور محمد عبد الجواد أن هناك اهتماما بالغا من قبل الجامعة بتوفير الوجبات للطلاب، سواء في السحور أو الإفطار، حيث يتناول الطلاب الوجبات في المطعم المركزي.