«تعليم الإسكندرية»: تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية بالعجمي

أقيمت مسابقة أوائل الطلبة لشهادة الثانوية العامة بإدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، بناءاً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالطلاب المتفوقين، وبث رُوح التنافس الشريف بين الطلاب.

تنظيم مسابقة أوائل الطلبة في العجمي

قال بسيونى محمد بسيوني مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مسابقة أوائل الطلبة لشهادة الثانوية العامة أقيمت أمس الثلاثاء، بمدرسة عباس حلمي الثانوية بنات تمت بين جميع مدارس المرحلة الثانوية بالإدارة، وتم تصعيد منتخب من مدارس الإدارة للمٌنافسة على مستوى المديرية للشعبة العلمية والشعبة الأدبية، والمنتخب الفائز على مستوى المديرية يٌمثل مديرية تعليم الإسكندرية في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية.

مجهود الموجهين

وأوضح بسيوني محمد، أن المسابقة تٌنظمها الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالقاهرة تحت إشراف عادل صالح مدير التعليم الثانوي بالمديرية، وعبد المنعم عليوة مدير مرحلة التعليم الثانوي بالإدارة، وإشراف وتنظيم سميحة أحمد عضو التعليم الثانوي بالإدارة، وبذل جميع مٌوجهي المواد الدراسية العلمية والأدبية المُشاركين في المسابقة جهودًا كبيرة مع الطلبة للوصول لأعلى مستوى.