يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالشرقية، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعلانها رسميا من قبل مديرية التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس في الشرقية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، أو من خلال الكشوفات الخاصة بالنتيجة والتي ستتاح في جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالشرقية

- الدخول على الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هنا، وسيتم إضافة أيقونة النتائج على الصفحة الرئيسية فور إعلان النتيجة من محافظ الشرقية.

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.

- اختيار الفصل الدراسي الأول.

- إدخال بيانات الطالب «الاسم ورقم الجلوس»

- الضغط على كلمة «إدخال».

- الحصول على النتيجة.

يذكر، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري 141502 طالب وطالبة، تم توزيعهم على 795 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.