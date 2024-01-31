يتطلع الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية لمعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية، بعد إنهاء الطلاب من أداء الامتحانات 25 يناير، إذ تجرى أعمال التصحيح خلال الفترة الجارية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالدقهلية

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجري الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الأسبوع الأول من شهر فبراير، إذ يستمر المصححون في تصحيح باقي المواد بعد أن تم الانتهاء من معظم المواد.

وأشار إلى أنه يتم المُراجعة والرصد للمواد التي تم الانتهاء من تصحيحها وسُرعة الإعلان عن النتيجة خلال أيام المقبلة، إذ تستمر أعمال المراجعة لنحو 108 آلاف طالب قاموا بأداء الامتحانات بالشهادة العامة بنظام البوكليت.

وأكد ناصر شعبان إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية الأسبوع المقبل، على أن يتم اعتمادها من قبل محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، ورفعها على موقع المديرية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال رابط مُحدد من قبل مديرية التربية والتعليم من هنا، إذ يجري الدخول عليه، واختيار نتيجة الشهادة الإعدادية، وكتابة الاسم ورقم الجلوس للحصول عليها بكل سهولة.