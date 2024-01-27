انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

انطلقت أعمال تصحيح أوراق طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر لجميع المواد اليوم، السبت، الترم الأول للعام الدراسي الحالي، بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية، بمبني مدرسة محمد الطيب التجريبية تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

تصحيح الشهادة الإعدادية

ومن جانبه تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر، بداية أعمال التصحيح والتقدير لأوراق طلاب الشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي الحالي، مؤكداً خلال تفقده مراعاة الدقة في أعمال التقدير لصالح جميع الطلاب.

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انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، انطلاق تصحيح أوراق الإجابة لجميع المواد اليوم السبت، مُشيدا بالجهد المبذول من قبل جميع المُعلمين داخل لجان التقدير وانتظامهم في العمل داخل اللجان

وشدد وكيل تعليم البحر الأحمر على ضرورة مراعاة الدقة والانضباط في العمل؛ تجنباً للأخطاء لصالح جميع أبنائنا الطلاب وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، موجهاً بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير وعدم استخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان مع الاهتمام بنظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وصرح وكيل تعليم البحر الأحمر، أن لجان التقدير والتصحيح الشهادة الإعدادية بدأت أعمالها اليوم السبت، وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمُراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني، والمُراجعات النهائية واستخراج النتائج تمهيداً لتجهيز النتيجة للاعتماد من محافظ البحر الأحمر، لافتا إلى أن النتيجة النهائية للشهادة الإعدادية سيتم إعلانها في بداية الأسبوع المقبل.