الموسيقار هاني شنودة: فرقة المصريين تظهر في شكل جديد باسم «نجوم المستقبل»

قال الموسيقار هاني شنودة، إن جميع أغاني فرقة المصريين لم يندم عليها، فجميعها كانت نتاج لاندفاع الشباب، وهذه الأغاني الشبابية التي جعلتها تنتشر في وقتها، ولكن إذا طلب منه إعادة الأغاني مرة أخرى، سيعيدها وذلك لأن الخبرة الحياتية لا يستهان بها، وهي أهم من تعليم ودراسة الكتب الموسيقية، فهي تؤثر بشكل كبير.

فرقة المصريين

وأضاف «شنودة» خلال لقائه عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة dmc، أن الفرقة توقف نشاطها بسبب وفاة ممدوح قاسم، وتحسين يلمظ، مواصلًا: «مفيش فرقة في الدنيا بتستمر، لأن بييجي وقت الكل بيكون فاضي، ووقت كل واحد بيختار طريق آخر وبينفصل بسبب مشاغل أو بيتوفاه الله».

نجوم المستقبل

وتابع: «مفيش دلوقتي غير أنا وهاني الأزهري عازف الدرامز الكبير والمبدع، وعشان كده فرقة المصريين نفسها مش هترجع، لكن هتظهر بشكلها الجديد باسم «نجوم المستقبل»، لإعداد الفنانيين أنهم يكونوا نجوم في المستقبل».