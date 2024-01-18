هاني شنودة يكشف سبب موافقته على تقديم الموسيقى التصويرية لـ«حالة خاصة»

أعرب الموسيقار هاني شنودة، عن سعادته البالغة بنجاح الموسيقى التصويرية لمسلسل «حالة خاصة» وتفاعل الجمهور معها، وأشاد بها العديد من النقاد.

مشاركة هاني شنودة في مسلسل حالة خاصة

وقال هاني شنودة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سبب عودته لتقديم موسيقى تصويريه مرة أخرى لأعمال درامية، هو فرقة المصريين، والتي تتناول أغانيهم خلال أحداث مسلسل حالة خاصة.

وأضاف أن فرقة المصريين تملك محبة خاصة في قلبه، لأنهم كانوا يقدمون مجموعة أغاني تمس المجتمع والمصريين.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة تدور أحداثه حول المحامي نديم أبو سريع، الذي يمتلك قدرات خاصة، ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه أماني النجار، وتمتلئ رحلة نديم بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم طه دسوقي، غادة عادل، حسن أبو الروس، هاجر السراج، أحمد رأفت، وئام مجدي، وغيرهم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.