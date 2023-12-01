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باحث مناخي: إنشاء مصر لصندوق الخسائر والأضرار أبرز نجاحات COP27

كتب:

حسن سمير
09:09 م | الجمعة 01 ديسمبر 2023
الدكتور شريف رفاعى الباحث بالسياسات المناخية في جامعة بكين

الدكتور شريف رفاعى الباحث بالسياسات المناخية في جامعة بكين

قال الدكتور شريف رفاعي الباحث بالسياسات المناخية في جامعة بكين، إن مصر أنشأت صندوق الخسائر والأضرار وكان هذا نجاح كبير لقمة المناخ الـ27 العام الماضي.

هناك توجه لاستكمال ما بدأته مصر

وأضاف الباحث بالسياسات المناخية في جامعة بكين، خلال استضافته من بكين ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك توجها لاستكمال ما بدأته مصر حول آلية منظمة لهذا الصندوق في قمة الـ28 التي تنعقد في الإمارات.

قمة المناخ الـ28 تشهد مناقشة آلية العالمية

ولفت الدكتور شريف رفاعي، إلى أن قمة المناخ الـ28 تشهد مناقشة آلية العالمية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس للمناخ وتخفيض الانبعاثات الحرارية، ومناقشة الدول التي ستخصص تمويل مناخي وكيف سيتم التخصيص وحجم ما سيتم تخصيصه وكيف سيتم توزيع ما سيتم تخصيصه من أموال.

 

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