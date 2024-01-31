دول أعلنت الاستمرار في دعم «الأونروا» بغزة رغم اتهامات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وكالة رويترز استمرار بعض دول الاتحاد الأوروبي في دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التي تعمل على مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم إيقاف المساعدات على خلفية اتهامها من دولة الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة بعض أفرادها في عملية طوفان الأقصى.

وأعلنت النرويج وبلجيكا وأيرلندا والدنمارك وإسبانيا، عدم وقف تمويل «الأونروا»، في وقت أعلنت فيه عدة دول منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا واليابان والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقف دعم وتمويل الأونروا في غزة.

النرويج من أكبر المانحين لوكالة الأونروا

وزير خارجية النرويجي، قال بحسب رويترز، إن النرويج وهي من أكبر المانحين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تحث الدول التي قطعت تمويلها للوكالة على النظر في عواقب أفعالها على السكان في غزة.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي زعم ضلوع أفراد من العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في هجوم «طوفان الأقصى»، الذي شنته الفصائل الفلسطينية ضد عدد من المستعمرات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، الأمر الذي بات يهدد استمرار عمل الوكالة الأممية في المناطق الفلسطينية.