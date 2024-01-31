ضبط 1622 طن أرز وسكر ودقيق قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ضبط كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية بأحد المخازن في مدينة القنطرة غرب والقصاصين، بهدف إخفائها واحتكارها ومنع بيعها بالأسواق، في حملة تموينية مكبرة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، في بيان صحفي، أن الحملة استهدفت أحد المخازن نجحت في ضبط 856 طن أرز، و233 طن سكر، وأكثر من 17 ألف زجاجة زيت و537 طن دقيق، و663 كرتونة سمن قبل بيعها في السوق السوداء.

بشارة: الحملات مستمرة لضبط الأسعار

وأكد «بشارة»، أن حملات التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، مستمرة بالتعاون مع مباحث التموين، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وقال، إن حملة أخري في مدينة القصاصين تمكنت من ضبط طن ونصف جبنة، و4 طن ونصف زيت، و3 أطنان مكرونة، و3.5 طن سمن، و2 طن شاي، بمخزن مواد غذائية بهدف احتكارها أيضا.

وأكد «بشارة»، تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق.

وتستهدف اللجنة في كل مركز ومدينة المتابعة المستمرة، وإعداد تقرير يومي، للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء.