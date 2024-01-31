«الأوقاف» تعقد 1432 ندوة علمية في المساجد غدا.. «فضائل الصلاة على الرسول»

تعقد وزارة الأوقاف 1432 ندوة علمية في المساجد، تحت عنوان: «فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم»، غدا، بعد صلاة العشاء، في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

ندوات وزارة الأوقاف

أوضحت وزارة الأوقاف تفاصيل 1432 ندوة علمية من «هــنا».

وقبل قليل، نشرت وزارة الأوقاف عبر «فيسبوك»، أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة القراءة الواعية «أفضل قارئ لسلسة رؤية»، يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير المقبل، بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجاردن سيتي، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الأصل، وصورة شخصية حديثة، وصورة شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي لولي الأمر للناشئة.